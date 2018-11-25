想進入白宮？ 加入川普海湖莊園俱樂部就有機會

2018-11-25 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕如果想要加官晉爵，最快的方法就是進入美國總統川普的海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago club），像是日前獲得提名擔任美國駐南非大使的包包設計師馬克斯（Lana Marks），就是第4個被川普任命的俱樂部成員。不過美國民眾不樂見此舉，對海湖莊園對政治影響力漸增感到擔憂。

綜合外媒報導，海湖莊園中還有3人被川普提名任命大使，其中有創始會員伯恩斯坦（Robin Bernstein）、慈善家帕克（Patrick Park）與慈善家伯恩斯（Brian Burns），3人分別被提名為駐多明尼加大使、駐奧地利大使及駐愛爾蘭大使，帕克和伯恩斯最後則因家庭或健康為由，婉拒出任。

具備外交經驗不是美國大使必要條件，只要總統提名後，經參議院通過就可以擔任。不過美國民眾擔心，川普度假勝地的會員在政府中占據越來越多角色，甚至有消息指出，海湖莊園的3名會員未在退伍軍人事務部就職，卻能干預或制定部會的決策。

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