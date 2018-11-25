強國真「窩心」 中媒：希望敗給自己的民進黨能醒來

2018-11-25 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕9合1選舉昨（24）日落幕，隔海的中國自然也將民進黨的慘敗看在眼皮底下，今日中國官《環球時報》就撰文呼籲，希望「敗給自己的民進黨」能夠醒來。

根據《環球時報》刊登的這篇「社評」《環球時報》刊登的這篇「社評」指稱，民進黨目前在對手國民黨實力衰退、美國對華政策轉為強硬的情況下，情勢可說是一片大好，卻在最好的情況下輸掉了此次選舉，關鍵就是蔡政府2016年上任拒絕承認「九二共識」，讓台海關係變回緊張與對抗。

這篇文章指出，台灣人民讓民進黨執政，是希望民進黨能夠解決國民黨當年無法處理的經濟問題，然而，民進黨卻以「去中國化」為優先，以台獨為主，拋棄身為經濟大國的中國，以新南向政策想要脫離中國的經濟庇護，下場就是造成政治衝突，令未來充滿不確定性。

文章強調，中國的強大實力，不是台灣能夠輕易對抗的，對抗中國是台灣的死路。它呼籲，「東奧正名」公投已經失敗，望民進黨不要再走老路，不要被偏執的極端勢力綁架，反思問題，在兩岸問題上做洗心革面的調整。

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