中國碳9外洩案 涉案企業逼員工串供、瞞實際外洩量

2018-11-25 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州市泉港區碼頭本月4日發生「碳九」洩漏，泉州市政府25日下午召開記者會公布最新進展。涉案企業不僅嚴重違規，還惡意匿報、要求員工「統一口徑」隱瞞實際洩漏量，目前檢調單位將對相關負責人採取強制措施。

綜合媒體報導，關於東港石化公司本月4日的碳九洩漏事件，造成港口汙染、當地共69位居民接觸外洩物後身體不適，更有人被送進加護病房。泉州市政府25日下午在記者會表示，經過調查，涉事企業「東港石化公司」和油輪「天桐1號」接運碳九時，因碼頭吊機長期故障，只能靠人工強行把輸油軟管和船連起來，但潮位的降低導致連結軟管被拉裂，高達69.1噸碳九從管壁破裂處洩漏，嚴重汙染附近水域。

然而，事故剛發生時，東港石化公司卻通報洩漏量為6.97噸，要求公司內中層以上員工、船長、港口人員統一口徑。調查後發現，東港石化公司漏報了62.13噸，還故意將軟管破裂歸咎為法蘭墊片老化、破損。

泉州市市長王永禮痛批，該企業的行為十分惡劣，管理不確實外，事發後還匿報、偽造證據、逼員工和碼頭串供。目前包括東港石化董事長在內共7人，將被採取強制刑事措施。

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