痛擊執政黨 路透：台灣大選鼓勵親中反對黨

外媒《路透》分析，大選結果顯示人民「譴責執政黨，鼓勵親中反對黨」。（資料照）

2018-11-25 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選結束，全台22縣市長藍奪15席，綠剩6席，外媒《路透》分析，這次台灣選舉結果是「譴責執政黨，鼓勵親中反對黨」，並提到，中國政府認為，此次選舉結果，代表台灣人民希望與北京建立和平關係。

《路透》指出，從選舉結果來看，台灣選民在地方選舉中，對支持獨立的執政黨提出強烈譴責，同時激勵與中國友好的反對黨，民進黨失去高雄、台中2個關鍵的直轄市長席位，國民黨此次獲得15個縣市的掌控權，民進黨剩下6席縣市長，選民們在公投中反對東京奧運正名，支持續以「中華台北」出賽。

《路透》提到，中國國台辦對於台灣大選表示，「反映出台灣民眾希望繼續分享海峽兩岸關係和平發展的好處，以及他們希望改善台灣經濟和人民福祉的強烈心意」；但台灣陸委會則認為，中國應該尊重台灣的內政與民主，而非「解釋台灣人民對台海關係的期望」。

《路透》表示，蔡英文總統上任來，曾說希望與中國保持現狀，但會捍衛台灣的安全，但中國拒絕與蔡政府往來，反而熱烈歡迎國民黨訪中團，而此次選舉中國民黨要角之一的韓國瑜表態「我們心中沒有圍牆」，最後當選，中方恐藉此與台灣進行更密切的往來。

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