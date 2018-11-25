泰國最浪漫的節日變調 節後婦產科擠滿人潮

泰國水燈節，民眾會到河邊放水燈，氣氛浪漫唯美，但有婦產科醫師透露，過完節後，診內擠滿有意外懷孕，或感染性病的患者，讓外界質疑水燈節逐漸變調。（路透）

2018-11-25 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕泰國除了知名的潑水節外，還有被稱為泰國最浪漫節日－水燈節，但有婦產科醫師透露，過完節後，診內擠滿有意外懷孕，或感染性病等患者，讓外界質疑水燈節逐漸變調。

綜合泰媒報導，泰國曾有機構統計，泰國女性失身的3大節日，第1名水燈節（48%），第2名西洋情人節（28%）；第3名潑水節（17%，又稱宋幹節），其餘依序為新年、耶誕節與生日派對等。主因是受到浪漫氣氛影響，讓不少女性願意自動獻身。

泰國北方的披集府醫院婦產科系主治醫師禪瓦麗指出，每次過完節，婦產科人滿為患，大多為少女意外懷孕，或感染性病等情況；禪瓦麗也指出，有些患者相當後悔自己的衝動，因此呼籲情侶發生性關係前的防護要做足，也奉勸女性不要單獨赴約曖昧對象。

泰國水燈節類似台灣春節，通常是在11月下旬，大約舉行3、4天的慶祝活動；按照泰國傳統習俗，泰國人在水燈節當天將親手製作的水燈放入河流中，表達對河神的敬意，並寄托心中的願望和祝福。隨著時代演變，水燈節已經不受限於放水燈，連天上也會施放天燈，呈現四周被燈火填滿的盛況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/