梅伊面對脫歐難關 歐盟27國領袖齊聲力挺協議

歐盟各國領導人紛紛迅速批准脫歐協議。（歐新社）

2018-11-25 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐協議千呼萬喚始出來，首相梅伊（Theresa May）卻在國內出乎意料面對嚴重的「逆風」。為此，歐盟除英國外全部27成員國領導人在今（25）日峰會中，半小時內迅速正式批准長達600頁的協議，宣示全力支持英國脫歐協議。

《路透》報導，英國國會為此已深深分裂，使梅伊對批准脫歐協議的努力更艱困，歐盟領導人紛紛表態，代表歐盟已不可能對英國作出更多讓步。

對於英國反對派「如果國會否決能有更好協議」的質疑聲浪，與英國經貿關係密切的荷蘭總理呂特（Mark Rutte）示警：「這是我們（歐盟）所能作的最大努力。」同時，他稱讚梅伊付出的努力，表示對英國國會批准協議有信心。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）也同樣發表了類似的信心喊話。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強調，法國將與英國一起遵守歐盟的規範，特別是環境方面的規範，另一方面，歐盟與英國的貿易將維持一如既往的自由。

面對國內的質疑聲浪，梅伊在給全國的公開信中表示：「無論是留歐派或脫歐派，這都是符合國家利益，且合於整個國家及人民的協議。」她也在信中宣示，將「全心全意」推動脫歐協議在國會過關。

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