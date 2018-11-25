川普真的跟沙烏地「勾勾纏」？美國會將啟動調查

眾議員議員揚言將調查川普（見圖）與沙國的關係。（彭博）

2018-11-25 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對沙烏地阿拉伯所涉入的「哈紹吉命案」採取「輕輕放下」的作法，已招致了諸多的不滿。而遇害記者哈紹吉所屬的《華盛頓郵報》周五（24日）報導，即將擔任眾議院情報委員會主席的民主黨眾議員席夫（Adam Schiff）表示，將調查川普與沙國金融上的緊密關係。

席夫向《華盛頓郵報》表示，希望藉此知道境外投資與川普經營的商業活動間，兩者的往來是否已主導國家政策，對於整個金融方面的衝突或利益，國會將「從根開始調查清楚。」

席夫同時也表示，對美國及沙國間的「極深度調查」，除了商業瓜葛外，還將要觸及美國與沙國的全面性關係，甚至將包含沙國起頭的葉門戰爭，以及王室成員的穩定等。

《CNBC》報導，席夫是批判川普力道最強的國會議員之一，曾全力為調查「通俄門」的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）辯護，而席夫也表示，將在就任後重啟對俄關係調查。至於川普，雖然曾強調與沙國沒有金錢往來的利益，不過卻曾經吹噓過從沙國那邊賺了數百萬美元。

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