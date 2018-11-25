男子告白遭拒欲跳河 母親哀求沒用...女生說好就不跳了

中國一名男子因告白遭拒，便打算以死相逼，爬上橋準備跳河自殺。（圖翻攝自微博）

2018-11-25 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅一名男子因和女生告白失敗，便爬上橋打算跳河自殺，期間不論員警和母親如何苦勸都不理，直到該名拒絕他的女子在現場大喊「我答應你」，男子才願意接受救援。

綜合中媒報導，這名男子和女子僅認識3天，就對女子非常傾心並決定向她告白，不料卻慘遭對方以「不可能，已經有喜歡的人」的理由拒絕，心碎之餘便打算「以死相逼」，坐在橋上揚言要跳河自殺。

然而不論現場多少員警苦勸男子下來，甚至其母親跪在地上苦苦哀求，男子坐在橋邊依舊仍喊「我這輩子為了她，我至死不渝」，並執意跳下，直到最後該名拒絕他的女子在橋下無奈的大喊「我答應你、我什麼都答應你」，男子才願意接受救援回到地面。

不過對於男子以死相逼的行為，女子事後仍相當不滿的表示「至於嗎？天下女人死完了嗎？」，而許多網友也認為，「找對象千萬不要找這種極端的人，真的很恐怖」、「才認識3天就這樣，要是認識30天，不答應豈不是要殺人？」、「別答應，否則分手會更可怕」。

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