同婚公投未過 外媒稱「打擊台灣保障LGBT權益聲譽」

公投結果傾向反對同婚，外媒視為對LGBT族群一大打擊。（資料照）

2018-11-25 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕公投結果出爐，其中支持同志婚姻合法化的第14案及同意實施性平教育的第15案皆未通過。國際特赦組織（Amnesty International）對此表示，結果不能成為破壞LGBT族群的藉口，呼籲政府為所有人提供平等與尊嚴。CNN則認為，公投結果打擊了LGBT族群。

綜合外媒報導，過去台灣曾被評為對待LGBT最友善的亞洲國家，若是公投案通過，將成為全亞洲首例，而公投結果皆傾向於反對同性伴侶依法結婚，引起不少關注。

美聯社表示，LGBT族群希望台灣成為亞洲第1個讓同性伴侶分享子女監護權和保險福利的國家，並將公投結果視為他們的挫折。

國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿指出，「這一結果給台灣的人權帶來了沉重的打擊和倒退。然而，儘管遭受了這次挫折，我們仍然相信愛情和平等將最終佔上風」。另外，國際特赦組織東亞區倡議統籌鐘舒淇（音譯，Suki Chung）在推特提到，結果不應該用來破壞LGBT權利，政府須在2019年立法婚姻平等，遵守憲法判決。

據CNN報導，人權觀察的LGBT權利計劃主任里德（Graeme Reid）也提倡制定立法，說到「在台灣公投中，令人失望的公眾輿論並不能避免立法者制定法律，必須根據憲法法院的裁決，允許同性伴侶結婚」。

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