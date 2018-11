歐洲各國抗議對女性使用暴力 巴黎萬人向#MeToo致敬

法國巴黎有超過3萬人遊行,主辦單位以紫色為主題,口號包括「厭倦性侵」、「終止施暴者有罪不罰」、「女性不該為她承受的暴力負責」,同時要求政府增加資源處理相關問題。圖為法國巴黎的示威場面。(法新社)

2018-11-25 21:15

〔即時新聞/綜合報導〕11月25日是聯合國「國際消除對女性使用暴力日」(International Day for the Elimination of Violence Against Women),歐洲各國共有數萬人24日上街遊行,法國共約有5萬人走上街頭,除了響應這個活動,也藉此向支持揭發性侵的「#MeToo」(我也是)行動致意。

綜合媒體報導,聯合國1999年將11月25日訂為「國際消除對女性使用暴力日」,反對任何對婦女身心上、性行為上的傷害或痛苦,或是任何基於性别的暴力行為。法國巴黎有超過3萬人遊行,主辦單位以紫色為主題,口號包括「厭倦性侵」、「終止施暴者有罪不罰」、「女性不該為她承受的暴力負責」,同時要求政府增加資源處理相關問題。

這次集會也有不少男性參與,其中19歲的參與者坦吉(Tanguy)表示,這次活動是「男性和女性共同對抗不平等」;而活動策劃人卡洛琳(Caroline de Haas)表示,這次活動是法國「#NousToutes」(我們全部)向#MeToo反性侵運動致敬,因為在#MeToo浪潮後,#NousToutes活動9月也在法國啟動,當地警方接獲性暴力的報案數量增加了23%。

法國總統馬克宏在推特上公開支持、打氣,表示「反對對女性使用暴力的抗爭每天都在進行,不過社會仍然有一段很長的路要走,每個人都要付諸行動、奮鬥,因為這關乎每個人。」聯合國也發表聲明,指出終結對女性的暴力不是短期便可促成,需要長期的協調和努力。

