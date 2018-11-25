委內瑞拉醫護人員出走 孕婦生產成一大難題

2018-11-25 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉在管理不善與美國經濟制裁下油價暴跌，經濟嚴重衰退，導致醫護人員紛紛出走，據統計，2012到2017年，委內瑞拉有一半以上的醫師選擇移民，74%的護理人員也選擇逃離家鄉。醫療設備嚴重不足的影響下，有產婦無法進入醫院分娩，甚至被迫在大街上生產。

綜合外媒報導，聯合國統計，自2015年起，有230萬人離開委內瑞拉，多數是醫生，其中包括74%以上的護理人員及6600名研究人員，有90%的醫藥設備短缺，為此產婦們無法進入公立醫療機構生產。國內最大產科醫院的護士透露，醫院時常拒收患者，因為缺少手術用具、麻醉師，甚至沒有氯來消毒隔間。

24歲的產婦瓦爾加斯患有子癇前症（Yusmari Vargas），因宮縮太快，緊急在醫院走廊上生產，嬰兒掉到地上，她提到，院方沒有幫她把孩子接起來，連剪斷臍帶的工具都沒有。11月初，波利瓦省的最大醫院甚至出現產婦在醫院外樹下生產的事件。

在惡劣醫療環境下，委內瑞拉的剖腹產工具成本相當於黑市100美元（約台幣3000元），不過最低工資僅有6美元（約台幣180元）。外媒表示，該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）曾發起了1項減少剖腹產數量的計劃，但1年後，他承認沒有達到預期的結果。委內瑞拉衛生部數據指出，2016年嬰兒死亡率上升了30%，有1萬1466名嬰兒活不到1歲。

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