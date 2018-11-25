年收105億！她經營這行業賺世界最高薪水

2018-11-25 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕線上博弈網站Bet365的創辦人兼執行長，英國女富豪Denise Coates或許並不為大眾所熟悉，不過她以2.65億英鎊（約新台幣105億元）的薪資，成了全世界薪資最高的人之一，是蘋果（Apple）公司執行長庫克（Tim Cook）的3倍以上，更是英國首相收入的1300倍。

英國《衛報》報導，在去年，賭客們總共在這網站中揮灑了525億英鎊（約672億美元，新台幣2兆元）的賭資，高於世界上近120個國家的GDP。而營收27億英鎊，獲利6.82億英鎊的數字，獲利率高達25%，遠低於傳統博彩店所需的成本。

Coates的父親Peter Coates本身就已經營數間地方博彩店，不過在2000年左右，剛從大學畢業不久的Denise Coates就看中了網路發展的潛力，以僅僅25000美元（約新台幣77萬元）從eBay手中購買了Bet365.com的域名，從此開始了她的線上博弈帝國的事業。

現在，Bet365已經是世界上最大的線上博弈網站，號稱擁有3500萬的用戶，而根據《財星》雜誌的資料，Denise Coates以46億美元（約新台幣1423億元）的身價名列世界第388的富豪。

不過，作為1間博弈公司，Bet365也遭到不少詬病，如未成年賭癮、逃稅、未過濾國籍使中國用戶坐牢等，而《衛報》更直指Bet365，雖然是英國最成功的，不過也是最不透明的公司。

Denise Coates靠創辦線上博弈網站Bet365而成為富豪。（彭博）

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