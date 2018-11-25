英國富豪急當王室駙馬爺 台裔女友慘遭迅速拋棄了...

台裔女企業家黃達拉遭拋棄。（圖擷自IG）

2018-11-25 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室尤金妮公主（Princess Eugenie）日前出嫁，其胞姐碧翠絲公主（Princess Beatrice）的最新戀情卻引起爭議，她與地產商新歡莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）交往中，莫齊據稱原本和台裔女友黃達拉（Dara Huang，音譯）感情穩定，為了成為駙馬爺，竟狠心拋棄為他生下一子的達拉。

綜合英媒報導，碧翠絲公主的新歡是35歲的莫齊，兩人相識多年，今年9月開始交往，原以為是美事一樁，不料現卻爆出莫齊其實是渣男，為了成為王室駙馬爺，竟趕走和他同居多年、已幫他生下一子的台裔建築師女友達拉。

達拉居住在美國佛州的母親莉莉（Lily）得知此事後感到「震驚」和「破碎」，她表示37歲的女兒已搬出了莫齊在倫敦的家中，正在朋友家的沙發上度日，甚至無法見到兒子，且達拉疑似不想讓家人擔心，並未主動提及此事，莉莉的大女兒艾琳（Erin）最後才把實情告訴莉莉。

此事經英媒報導後引起討論，英國王室強調碧翠絲公主絕不可能介入他人家庭，一定會等到莫齊結束和女友之間的關係才可能進一步交往。

根據《BBC》過去報導，黃達拉父母都是台灣人，移民至美國後生下達拉。達拉畢業於哈佛大學建築系研究所，在英國倫敦開設建築師事務所Design Haus Liberty。

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