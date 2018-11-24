美中較量！APEC峰會閉幕5天後 主席聲明終於出爐

2018-11-24 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經合會（APEC）領袖宣言破天荒難產後，主辦國巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾（Peter O'Neill）23日公布主席聲明，作為APEC峰會的最終文件。外媒指出，此次爭議凸顯美中較量。

綜合外媒報導，18日閉幕的APEC峰會因美、中代表對彼此貿易政策互相譴責，最終無法達成共識，導致APEC自1989年成立以來，首度在沒有發表領袖宣言的情況下閉幕。主席國巴紐決定代為發布級別較低的主席聲明。

主席聲明再次確認APEC的目的為推進自由貿易，並提到峰會期間，少數國家在貿易政策以及世界貿易組織（WTO）改革的問題上，無法達成一致。

聲明稱，APEC成員國將共同致力於改善世界貿易組織（WTO）。草案曾就WTO曾寫入強調其重要性的「體現基於規則的多邊貿易」的措辭，但之後被刪除。據悉，這是顧及到美國強烈批評中國持續通過外資管制迫使在中企業轉移技術，但WTO未能處理該問題。

另外，過去領袖宣言慣例會寫入的「將對抗保護主義以及扭曲貿易的手段」的措辭，這次則未寫入主席聲明。

此外，中國在起草過程中堅持加入「就貿易保護主義進行深入討論」的語言，但美國則堅持有必要強調「公平和對等」的貿易。

在2國僵持下，最終聲明在有關問題上只出現較中性的「我們敦促各國以自由、公平和公開的方式促進貿易」。

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