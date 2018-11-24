這樣投票免排隊 這個國家3成選舉人選擇線上投票

投票日各地大排長龍。（記者洪瑞琴攝）

2018-11-24 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天是投票日，各地投票所幾乎都出現大排長龍的狀況，不少人抱怨投票至少要排隊30分鐘起跳，甚至超過1小時。這時看到東歐國家愛沙尼亞的數位化投票，或許會讓人有所深思。

綜合媒體報導，愛沙尼亞於2005年成為全世界第一個對全國選舉進行線上投票的國家，愛沙尼亞人可以選擇是否要用紙本投票，若不想去投票所，可以舒適的在家中投票，或是在旅途中投票，目前有3成的愛沙尼亞國民選擇數位投票。

報導指出，愛沙尼亞數位投票的基礎建立在政府核發的數位身分證，且為了避免投票過程出現被脅迫的狀況，可以在網路上多次修改選票，政府以最後一次投票為準，投票結果送交前，系統會移除投票者個人資料，保障匿名投票。此外，每個人都可以連結中央選舉數據庫，驗證是否成功送出選票。

此方式引起國際關注，但也有擔憂的聲音，2014年美國密西根大學研究發現，愛沙尼亞投票系統有重大安全風險，2007年俄羅斯也曾對愛沙尼亞網路發動攻擊，導致銀行系統癱瘓，甚至新聞無法即時上傳。

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