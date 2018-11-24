外媒：中共面臨內部新挑戰 「青年馬克思主義者」

2018-11-24 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨建立的中國政府，過去數十年間打壓無數民主鬥士、人權倡議者及宗教領袖，如今，中共當局面對的敵人「青年馬克思主義者」與過往截然不同，諷刺的是，這批年輕的工農階級捍衛者正是由共產黨長年灌輸的意識形態培育而生。

中國佳士科技公司深圳工廠員工爭取籌組工會一事，數月來持續獲得中國各地大專院校學生聲援，醞釀成中國近年聲勢最浩大的學生運動之一。外媒指出，這些擁有高學歷的工農捍衛者，正是前述「青年馬克思主義者」的代表，是中共當局不得不面對的新一批挑戰者。

《德國之聲》引述一名不願透露身分的北大學生的親身經驗，指其進入大學後，開始對工人待遇、權利及利益等議題感到特別敏感，他自認對底層階級負有社會責任，於是便開始閱讀馬克思的著作，而他的故事並非特例。

《德國之聲》指出，中國貧富差距日益嚴重，越來越多中國大學生，特別是精英份子，開始對共產黨意識形態基礎「馬克思主義」產生興趣，但當學生們打算進一步實踐所學到的相關理論，協助工人成立工會以維護權利時，等到的卻是政府的大舉鎮壓。

《德國之聲》分析，中共當局強力遏止這類活動，試圖將此趨勢消滅於萌芽階段，在此同時，中國領導人習近平卻頻頻在公開場合發言，要求各級校園加強落實馬克思主義教育，可謂相當諷刺。文章強調，若中共政權不正視問題，僅一味打壓，所有的憤怒與不滿都將快速成長，勢必成為中共無法忽視的對抗力量。

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