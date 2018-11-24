李昌鈺12月迎第二春 未婚妻甜認「因當特助結緣」

國際知名刑事科學鑑定專家李昌鈺。（資料照）

2018-11-24 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名刑事科學鑑定專家李昌鈺，下月1日將與中國企業家、現任嘉迪集團（香港）有限公司董事長蔣霞萍結婚。蔣霞萍接受中國媒體專訪時透露，李昌鈺去年喪妻後，她就擔任李的特別助理，並說「我想我今後還會是稱職的特別助理」。

蔣霞萍接受《梨視頻》專訪時表示，和李昌鈺及夫人宋妙娟是認識多年的好友，宋妙娟去年因中風去世後，她就待在李昌鈺身旁擔任特助，替準備為李昌鈺撰寫傳記的友人，進行資料整理等工作。

蔣霞萍大讚李昌鈺「既有東方紳士的儒雅，也有西方文明的豁達」，並稱讚李昌鈺是個浪漫又細心的人，即使李昌鈺對花粉過敏，每次她出差回來「總是能看到房間擺著李昌鈺送的鮮花」，更說房間內很多玩具都是李昌鈺送的。

蔣霞萍2年前在上海舉辦新書《鳳凰涅槃》發表會，李昌鈺夫婦特別從美國到場力挺，李昌鈺除為該本書寫序，也以真實身分，成為蔣霞萍筆下的主角之一。李昌鈺與蔣霞萍將在下月1日，於美國康州Litchfiled舉辦婚禮，預計由法官Charles Gill主持，賓客部分僅邀請雙方子女與親友參加，婚後兩人將定居康州。

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