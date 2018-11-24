參與一帶一路若無法還債 日外相：建設恐讓給中國

日本外相河野太郎認為，與中國合作的國家若無法償還債務，建成的基礎建設恐拱手讓出。（美聯社）

2018-11-24 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國推行的「一帶一路」飽受國際社會批評，日本外相也在公開場合表達看法，認為不少國家陷入了財政困境，中國的舉動很難讓人認為是在幫助其發展經濟。

跟據《共同社》報導，日本外相河野太郎昨日在義大利羅馬舉行的「地中海對話」中，對「一帶一路」提出忠告，指與中國合作的國家若是陷入無法償還債務的局面，可能就得把建成的基礎設施轉讓給中國。他強調，若合作項目透明、開放，並符合國家財政健全國際標準，那就樂於與中國合作。

中國駐巴基斯坦領事館近日遭激進組織「俾路支解放軍」恐攻，稱是為了要反對中國在巴國西南部剝奪天然資源。《BBC》認為，這凸顯中國一帶一路戰略的安全風險，一帶一路建設雖然有發展經濟改善民生的主觀意願，但也在客觀上微妙地影響地區至國際政治勢力的平衡。

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