轟！美民宅突起火炸成碎片 爆炸畫面曝光

美國一處民宅發生爆炸，被夷為平地。（圖翻攝自聖保羅消防局臉書）

2018-11-24 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達聖保羅一處民宅，於當地時間週五早上突然發生爆炸，當局正在查明爆炸原因。

《CNN》報導，從監視器畫面可以看到，在安靜的街道上，該處民宅突然爆出火光、直接炸碎，房屋殘骸往上噴飛數層樓高。消防單位表示，有一名80歲老人被救出，仍有意識，救難人員將他緊急送往醫院急救，週遭民宅也受到波及，11人遷出。

報導指出，當局正在查明爆炸原因，消防局則推論肇事原因是天然氣管線，目前已切斷當地天然氣管線，並進行全區域的安全檢查。

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