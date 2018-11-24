玩遊戲大賺6700萬 男灑幣慶祝後被告知得獎不算

英國52歲的男子格林（Andrew Green）日前贏得博彩公司Betfred高達170萬英鎊（約台幣6700萬元）大獎。（彭博）

2018-11-24 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都夢想自己中大獎，英國一名男子短暫享受了美夢成真的感受，但事後卻被告知是機器故障，不會收到獎金，這讓他憤而提告。

《獨立報》報導，英國52歲的男子格林（Andrew Green）是線上21點遊戲的忠實玩家，他日前贏得博彩公司Betfred高達170萬英鎊（約台幣6700萬元）大獎，興奮地在酒吧灑了近10萬元台幣宴請朋友和家人，甚至擴大銀行透支，沒想到美夢很快就破滅，博彩公司以軟體故障為由，拒絕支付獎金。

報導指出，格林聽到這消息簡直氣瘋，他說自己心碎了，決定拒絕博彩公司6萬英鎊（約台幣237萬元）的保密金，採取法律途徑。格林的律師表示，Betfred拒絕提出軟體出問題的相關證據，Betfred發言人則回應，Betfred喜歡發獎金給所有大小獎的獲獎者，並尊重格林的決定。

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