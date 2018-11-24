在中國被迫公開認罪 英偵探要求撤銷央視執照

英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）今天向英國政府提出要求，要電信監管機構撤銷中國央視在英國的營運執照。（美聯社）

2018-11-24 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）今天向英國政府提出要求，要電信監管機構撤銷中國央視在英國的營運執照，他說自己在中國受到央視逼迫公開認罪，還由環球電視台向國際播放。

《美國之音》報導，韓飛龍和華裔美籍妻子盧英於2013年，在中國被以非法獲取公民訊息被判刑2年，他們當時被控將資料出售給葛蘭素史克藥廠（GSK）等客戶，後來韓飛龍夫婦在央視上公開承認犯罪。但他今天表示，他和妻子被逼迫公開認罪2次，其中一次甚至被迫先服用鎮定劑，然後照著大字報上的內容錄影認罪。

報導指出，韓飛龍認為央視做法違反英國法律，英國應撤銷央視執照。報導表示，央視持續擴大歐洲業務，位於倫敦的新製作中心預計明年初開始運作，英國電信監管機構表示，他們已接到投訴，將優先處理。

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