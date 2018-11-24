中國駐巴基斯坦領事館遇襲 BBC：凸顯一帶一路風險

《英國廣播公司》報導，這次中國領事館遭到襲擊，凸顯中國一帶一路戰略的安全風險。（路透資料照）

2018-11-24 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦喀拉蚩中國領事館遭到襲擊，激進組織「俾路支解放軍」（BLA）事後宣稱犯案，稱其團體反對中國在巴國西南部剝奪天然資源。英國媒體報導，這次中國領事館遭到襲擊，凸顯中國一帶一路戰略的安全風險。

《英國廣播公司》（BBC）報導，中國和巴基斯坦在2014年共同提出「一帶一路」戰略計畫，展開中巴經濟走廊（CPEC）計畫，建設一條從新疆喀什到巴基斯坦瓜達爾港的貿易走廊，包括公路、鐵路、油氣能源、光纖通訊、農業、海港等領域在內的綜合基礎建設工程。

報導提到，雖然中國在中巴經濟走廊相關項目據稱已花費百億美元，但這條走廊的南端進入相對落後的俾路支省，而在這地區也有長期與政府進行鬥爭的分離勢力，「俾路支解放軍」就被巴基斯坦官方認定為恐怖組織。

《BBC》認為，中國的一帶一路建設雖然有發展經濟改善民生的主觀意願，但也在客觀上微妙地影響地區至國際政治勢力的平衡。中國與當地方合作加深，相關人員來往增加，過去幾年來涉及中國人的暴力事件多次發生，包括綁架、殺害工程人員等。

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