2025年世博 確定由日本大阪主辦

2018-11-24 00:54

〔中央社〕國際展覽局(BIE )24日凌晨在巴黎開會，決定2025年世博舉辦城市，3座城市競爭結果，由日本大阪爭取到主辦權。這是大阪時隔55年主辦世博，日本時隔20年主辦世博。

申辦2025年世博的城市最後階段有3座，包括日本大阪、亞塞拜然首都巴庫（Baku）及俄羅斯的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）。晚間BIE的會議上，由BIE加盟國約150國用電子投票決定主辦城市。

最後階段這3座城市形成三足鼎力的激戰，投票採無記名方式。投票在台灣時間晚間10時30分左右開始，24日凌晨左右票選結果出爐。

日本於1970年大阪主辦世博、2005年愛知世博後，2025年大阪主辦世博，是第3度舉辦大型世博。

今天日本申辦世博委員會長、經團連名譽會長（木神）原定征、會長代行（相當於副會長）、大阪府知事松井一郎、大阪市長吉村洋文等人今天由170個國家加盟的這項BIE大會。在投票前，由這3座城市進行最後一次、也是第4次的簡報，做簡報的順序依次為亞塞拜然、日本、俄羅斯。

日本由經濟產業大臣世耕弘成上台做簡報。日本還承諾將以支援開發中國家為核心，提供總額2億1800萬美元（約新台幣68億元）的援助。

日本電機大廠Panasonic的執行董事、也是爵士樂鋼琴家小川理子等人也上台表達大阪主辦世博的意義。連動漫卡通角色皮卡丘也在影片中登場，導覽大阪世博的舉辦地大阪市此花區的人工島「夢洲」。

日本首相安倍晉三以預錄的錄影帶發訊說：「大阪已做好款待大家的準備。」（編輯：徐睿承）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/