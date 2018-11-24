狂風豪雨雷暴雪加沙塵暴 澳洲春末天氣多變

2018-11-24 00:38

〔中央社〕澳洲最近幾天經歷沙塵暴、猛烈的叢林大火、強風、熱浪、打雷、下雪、暴洪和傾盆大雨，這些激烈的天氣現象出現在這個廣闊大陸的各個區域。

夏天來臨前，這個南半球國家的春天天氣多變並不是相當罕見。

但是，出現紅色沙塵暴籠罩許多城鎮的罕見奇景，以及高山區域出現雷暴雪，讓部分民眾摸不著頭緒。雷暴雪是降雪伴隨著打雷。

澳洲氣象局學者納拉摩爾（Dean Narramore）告訴記者，罪魁禍首是移動緩慢的低壓系統，它比以往威力更大。

這名氣象學者說：「低壓系統來之前前溫暖、炎熱、多風，低壓系統來了後是寒冷、潮濕、多風。」

「這團空氣停留在陸地上的時間越長，會失去水分而變乾，又回到低壓系統，因而出現許多狀況。」

澳洲東南沿海最繁忙的雪梨機場有些航班因強風延誤，南澳省（South Australia）的風暴導致數以萬計家庭斷電。

於此同時，東北部昆士蘭省的居民經歷數天之久的熱浪，熱門旅遊城市凱恩斯（Cairns）的氣溫高達攝氏37度。

12月夏天正式來臨的一週前，寒潮在新南威爾斯省（New South Wales）和維多利亞省（Victoria）的高地帶來凜冽低溫和降雪。

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