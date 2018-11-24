2025世界博覽會 敲定大阪主辦

2025年世界博覽會確定由日本大阪取得主辦權，當國際展覽局宣布結果時，日本經濟產業大臣世耕弘成（前中）興奮得從座位上跳起來。（美聯社）

2018-11-24 00:31

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕大阪成功爭取2025年舉辦世界博覽會，這是大阪繼1970年之後第2次主辦世博，當年是在1964年東京奧運舉辦後第6年舉辦，這次也是緊接著2020年東奧後舉行，大阪上下總動員希望能再次締造世博榮景。

2025年世博除了日本的大阪之外，還有俄羅斯的凱薩琳堡（Yekaterinburg）及亞塞拜然的巴庫（Baku）等城市爭取。國際展覽局（BIE）23日於巴黎召開大會，由3個申辦城市進行最後陳述後，由170個加盟國中的156國進行電子投票。由於第一輪投票中3城市均未超過3分之2，由前兩名的大阪及凱薩琳堡進行第二輪投票，結果於日本時間24日凌晨出爐，大阪獲得92票勝出，凱薩琳堡獲62票。

大阪府知事松井一郎、大阪市市長吉村洋文和經濟產業相世耕弘成等人提早於19日抵達巴黎，全力爭取各會員國支持。日媒報導，投票前大阪已獲得英國、比利時、阿根廷等17日表態支持，以文件表達支持之意的國家也近70國，大阪勝券在握。

大阪第一次舉辦世博為1970年，從當年的3月中舉辦到9月中，為期183天，入場者多達6421萬8770人次，當時日本正處於經濟起飛期，首次主辦世博在國內造成旋風盛況空前，大阪也希望藉由相隔55年後第二次主辦世博，讓全世界看到現今大阪進步的樣貌。

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