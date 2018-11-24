為脫歐協議拉票 英相：不會有更好版本

2018-11-24 00:22

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，如果國會拒絕現有版本的脫歐協議，歐盟不會針對英國脫歐重新談判。

梅伊接受英國廣播公司（BBC）聽眾提問，她回答時表示：「我相信，如果我們前往歐盟並說：『唔，人民不喜歡這個協議，我們能不能換一個？』…我不認為他們會說『 我們會給你們一個更好的協議』。」

聽眾一再詢問梅伊，如果國會否決脫歐協議，她會不會辭職負責？梅伊表示，她現在的心思全都擺在第一次闖關就要贏得國會通過，而非個人的前途。

英國國會預計12月中旬將針對梅伊與歐盟達成的脫歐協議進行表決，預料將會面臨強大反對力量。

在布魯塞爾，歐盟成員國領袖將於25日舉行峰會，預料將會表決通過英國脫歐協議。

由於西班牙和英國在直布羅陀議題上的分歧未解，西班牙揚言否決英國脫歐協議，歐盟談判代表今天磋商近3小時，因西班牙最後一刻拒絕而破局，使得歐盟無法在峰會前清除最後一道障礙。一名外交人士表示：「持續努力中。」

梅伊預定24日晚間抵達布魯塞爾，將與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）展開進一步會談，距離歐盟峰會只剩數小時。

梅伊的發言人在倫敦表示，有關直布羅陀議題，梅伊將致力與西班牙政府一起解決。

西班牙希望，有關直布羅陀未來地位問題，應保留由西班牙和英國雙方協商的權利，以使西班牙保有有效的否決權。

在英國與歐盟協商的脫歐協議草案原始條文裡，本有「唯有先經西班牙與英國雙邊協商後，英國與歐盟間的任何協議才能適用於直布羅陀」等文字，但到了最終版本裡，相關文字已被拿掉。

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