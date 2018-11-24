正妹收養腦麻病童遭嗆只是想紅 2年後照片打臉酸民

2018-11-24 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名越南正妹氣質脫俗、外表亮麗，迅速在網路上走紅，2016年參加一場慈善活動時遇到當時才1歲多的腦性麻痺病童，當時決定要收養她，卻被不少酸民嗆作秀，只是想紅，看衰正妹根本無力撫養這名病童！但2年後的現在，一張照片打腫當年眾酸民的臉。

外媒報導，現年26歲的越南正妹范塔潭（Pham Thanh Tam）在當地以高顏值知名，熱心公益的她，平時在社群上常常分享公益相關活動或貼文。2016年，范塔潭因緣際會參加了一場慈善活動，結識了年僅14個月的腦性麻痺女童Thi Thuy Thi Nhi，她身材瘦小，體重才3.5公斤，母親早就拋棄她離家出走，她與父親相依為命，日子過得很辛苦，連父親也有意要放棄她。

范塔潭十分同情Thi Thuy Thi Nhi的遭遇，決定收養這個孩子，將消息分享給大家知道。網友得知以後一片不看好，認為年紀輕輕的范塔潭根本沒有能力撫養小孩，更何況是個生重病骨瘦如柴的病童，更有酸民質疑范塔潭只是想要紅而已！但即使質疑謾罵聲浪不斷，范塔潭仍舊不以為意，說自己這份愛Thi Thuy Thi Nhi是真的就好，其餘不必多說些什麼。

2年過去了，在范塔潭悉心照顧下，Thi Thuy Thi Nhi也已經3歲，范塔潭也常在社群上分享孩子的近況和照片，可以看見當年Thi Thuy Thi Nhi瘦小的樣子不再，如今白白胖胖的可愛模樣惹人憐愛，網友也紛紛大讚范塔潭人美心更美。已在今年春天結婚的范塔潭，也在社群上跟網友分享自己已經懷孕，預產期在明年春天，開心Thi Thuy Thi Nhi終於要有弟弟或妹妹了！

正妹范塔潭對罹患腦性麻痺的Thi Thuy Thi Nhi不離不棄，悉心照護，將她養得白白胖胖，讓網友大讚范塔潭仁美心更美。（圖擷取自2Sao）

2016年范塔潭決定收養當時骨瘦如柴的Thi Thuy Thi Nhi，面對不少質疑。（圖擷取自2Sao）

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