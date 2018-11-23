金三角毒品氾濫台灣難辭其咎？泰警：台人改良配方

東南亞「金三角」地區近年毒品氾濫，泰國警方今日表示，「金三角」的毒品問題台灣也難辭其咎。（資料照，法新社）

2018-11-23 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞「金三角」（泰國、緬甸、寮國交界處）地區近年毒品氾濫，泰國警方今日表示，「金三角」的毒品問題台灣也難辭其咎。

綜合媒體報導，泰國警方今日表示，近年來「金三角」的毒品氾濫與台灣製毒師改變製毒配方脫不了關係，台灣的製毒師研發用氰化鈉取代原有配方製毒，但氰化鈉在泰國並未被管制，「泰國相當多工廠都很常用到它」。

由於原料取得容易，毒品生產成本也隨之下降，近年來相當氾濫的毒品「亞霸」（yaba）售價大幅降低到每粒只要100泰銖（約新台幣100元），泰國警方表示，這意味著製毒者就算只有1/5的產量成功流入市面，他們還是能夠賺到錢。

「金三角」的國家之一緬甸，也呼籲其他國家應幫助杜絕製毒原料流入緬甸。

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