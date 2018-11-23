日本單親媽媽租人「假扮女兒生父」 親情本土劇已演10年…

2018-11-23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本的「租人」服務相當特殊，不只能租「男友」，還能在婚、喪禮等場合租借各種身分的替身來充場面，日前傳出有個單親媽媽為了讓女兒得到家庭的溫暖，不惜僱人「假扮生父」，而且一扮就是10年，女兒至今全然不知真相。

據《BBC》報導，日本單親媽媽麻子（Asako）生下女兒惠美（Megumi）後離開家庭，看著不斷責備自己、在學校因單親遭霸凌的女兒，麻子決定聯繫一間「租人機構」，聘請名叫高橋（Takahashi）的男子來當惠美的生父。

報導指出，麻子相當細心地指導高橋要扮演的爸爸類型，高橋則會透過狂看電影，來研究、了解父親應該做些什麼。而麻子告訴惠美，雖然生父已再婚，但每個月仍能和母女倆見面，惠美也漸漸重拾笑容，不過，每一次的會面，麻子都要支付高橋日幣1萬元（約新台幣2700元）。

隨著見面次數增加，麻子也對高橋產生情愫並告白，卻遭高橋堅定拒絕，說他和母女倆是因為利益關係才在一起。

據了解，麻子不想破壞現在的關係，希望高橋能繼續作為惠美的親身父親，「當她結婚時，我也希望高橋能出席婚禮，甚至到惠美生小孩後，他還能繼續扮演爺爺。」

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