胰腺炎化療5年 才發現根本沒得癌症

美國1名男子因被醫生診斷出罹患癌症，接受化療長達5年，近日才發現，男子根本沒有罹癌。（翻攝自Daily Mail）

2018-11-23 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子因被醫生診斷出罹患癌症，接受化療長達5年，近日才發現，男子根本沒有罹癌。

綜合媒體報導，美國科羅拉多州男子詹姆斯‧薩拉茲（James Salaz）2012年感到腋窩疼痛，前往蒙特羅斯紀念醫院（Montrose Memorial Hospital）看診，醫生在他的左肺找到2處異狀，進行檢查後，醫生告訴薩拉茲，他罹患蘭格罕細胞組織球增生症（Langerhans cell histiocytosis），白血球細胞在身體形成腫瘤，是一種罕見的癌症。

薩拉茲就這麼接受化療、止痛藥、開肺活檢等治療，卻仍不見病情好轉，就這麼過了5年。2017年，當薩拉茲回診後，發現當年他的主治醫生已被解僱，他只好找另一位腫瘤科醫師。然而這名醫師卻告訴他，他從未罹患蘭格罕細胞組織球增生症，只是血管炎，若是5年前便接受正確治療，便能痊癒，如今已發展為「肉芽腫併多發性血管炎」，除了組織、器官損傷，更有喪命的可能。

薩拉茲得知後十分不滿，化療使他罹患了胰腺炎，終生都為之影響，他認為有人要為此負責。

蒙特羅斯紀念醫院表示，由於尊重患者與醫療之間的隱私，不多做評論。

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