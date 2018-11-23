經典畫面神還原！真人版《獅子王》預告吸千萬點閱

辛巴在山谷上被抱起的經典畫面也被剪進真人版預告中。（圖擷自youtube）

2018-11-23 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼在1994年推出動畫《獅子王》（Lion King），並將在上映25年周年（2019）推出真人版《獅子王》，最近電影預告片曝光，已經引來網友熱烈討論。

綜合報導指出，迪士尼近年來致力於把經典動畫翻拍成真人版電影，繼去年推出真人版《美女與野獸》（Beauty and the Beast）後，明年《獅子王》真人版也將上映。迪士尼在昨天釋出《獅子王》預告，影片中不只用3D動畫技術完整還原過去卡通版的場景，獅子王辛巴在山谷上被抱起的經典畫面也被剪進預告中。

這段預告片才推出1天，就創下推特2000萬人次的超高點閱、YouTube也有930萬人次。許多網友看到後都直言，「童年真令人懷念。」、「簡直是美夢成真。」、「還原度真高。」、「準備好了。」

真人版《獅子王》將在2019年夏季上映，由《鋼鐵人》導演強法夫洛（Jon Favreau）執導，還找來碧昂絲（Beyonce）、塞斯羅根（Seth Rogen）等知名歌手、演員配音。

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