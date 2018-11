美式足球員撲倒正妹記者 道歉撩妹撩到球星老婆

2018-11-23 22:44

〔即時新聞/綜合報導〕日前在美國喬治亞州一場大學美式足球賽中,賽場上球員在進行精彩的攻防戰時,不巧直接撞上場邊正轉播賽事的ESPN正妹記者。事後撞倒女記者的其中一名球員在個人推特上道歉,除此之外,還順便向該名女記者提出約會邀請,讓網友熱議。

根據外媒報導,上週六(17日)於喬治亞州上演喬治亞大學鬥牛犬隊(Georgia Bulldogs)和麻州大學快捷人隊(Massachusetts Minutemen)對決的美式足球賽。當時ESPN特約女記者蘿拉(Laura Rutledge)有在現場播報比賽。現場比賽激烈,過程中兩隊有球員在推擠攻防下意外撞上場邊的蘿拉,撞擊力道之大直接讓蘿拉重跌在地,一旁的工作人員見狀趕緊將蘿拉扶起來,所幸並未受傷。

事後蘿拉在推特上貼出當時自己被撞倒的片段表示自己沒事。而撞倒蘿拉的其中一名球員,來自喬治亞大學鬥牛犬隊的普拉徹(Prather Hudson)在本月20日於推特上發文向蘿拉道歉表示,順便提出約會邀約,「嘿蘿拉!把你撞倒這件事,我真的很抱歉!但...我可以7點的時候去載你嗎?」但蘿拉得知以後馬上回絕,表示自己已婚。不少網友紛紛湧入普拉徹推特「哀悼」他還未開始就已經結束的戀愛,但也有人讚許他超有自信的約會邀請。

現年30歲的蘿拉,在2012年曾榮獲美國佛羅里達州聖彼得堡的選美大賽冠軍,並且在2013年與美國職棒大聯盟球星喬許(Josh Rutledge)結婚,婚姻生活幸福,不時還會在社群上放閃。

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator ???? pic.twitter.com/b1FTCPaqtH