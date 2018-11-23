美式足球員撲倒正妹記者 道歉撩妹撩到球星老婆

ESPN正妹女記者蘿拉在上周六於喬治亞州轉播大學美式足球賽，被球員撞倒。（圖擷取自Laura Rutledge IG）

2018-11-23 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國喬治亞州一場大學美式足球賽中，賽場上球員在進行精彩的攻防戰時，不巧直接撞上場邊正轉播賽事的ESPN正妹記者。事後撞倒女記者的其中一名球員在個人推特上道歉，除此之外，還順便向該名女記者提出約會邀請，讓網友熱議。

根據外媒報導，上週六（17日）於喬治亞州上演喬治亞大學鬥牛犬隊（Georgia Bulldogs）和麻州大學快捷人隊（Massachusetts Minutemen）對決的美式足球賽。當時ESPN特約女記者蘿拉（Laura Rutledge）有在現場播報比賽。現場比賽激烈，過程中兩隊有球員在推擠攻防下意外撞上場邊的蘿拉，撞擊力道之大直接讓蘿拉重跌在地，一旁的工作人員見狀趕緊將蘿拉扶起來，所幸並未受傷。

事後蘿拉在推特上貼出當時自己被撞倒的片段表示自己沒事。而撞倒蘿拉的其中一名球員，來自喬治亞大學鬥牛犬隊的普拉徹（Prather Hudson）在本月20日於推特上發文向蘿拉道歉表示，順便提出約會邀約，「嘿蘿拉！把你撞倒這件事，我真的很抱歉！但...我可以7點的時候去載你嗎？」但蘿拉得知以後馬上回絕，表示自己已婚。不少網友紛紛湧入普拉徹推特「哀悼」他還未開始就已經結束的戀愛，但也有人讚許他超有自信的約會邀請。

現年30歲的蘿拉，在2012年曾榮獲美國佛羅里達州聖彼得堡的選美大賽冠軍，並且在2013年與美國職棒大聯盟球星喬許（Josh Rutledge）結婚，婚姻生活幸福，不時還會在社群上放閃。

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator ???? pic.twitter.com/b1FTCPaqtH — Laura Rutledge （@LauraMRutledge） 2018年11月18日

Hey @LauraMRutledge really sorry I knocked you down, but... I can pick you up at 7 ???? https://t.co/jkHsTsLk0s — Prather Hudson （@PRAYHUD） 2018年11月20日

蘿拉拒絕了普拉徹的邀請，表示自己已婚。蘿拉在2013年與職棒大聯盟棒球明星喬許（Josh Rutledge）結婚。（圖擷取自Laura Rutledge IG）

撞倒蘿拉的其中一名球員是來自喬治亞大學的普拉徹，除了向蘿拉道歉還提出約會。（圖擷取自Prather Hudson推特）

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