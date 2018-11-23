駐巴基斯坦領事館遭攻擊 中國表示強烈譴責

中國駐巴基斯坦南部港口城市喀拉蚩的領事館在今天遭到恐怖攻擊，造成5死。（歐新社）

2018-11-23 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐巴基斯坦南部港口城市喀拉蚩的領事館在今天遭到恐怖攻擊，3名非法武裝人員闖入領事館開火，與警方對峙，造成2名警員殉職，而這3名發起攻擊的歹徒也在衝突中身亡。稍晚，中國外交部已表示強烈譴責，並要求巴基斯坦當局切實保護中國機構的安危。

綜合媒體報導，今天中午12點左右，3名非法武裝分子欲強行闖入中國駐巴基斯坦南部港口城市喀拉蚩的領事館，在該領事館簽證處與警方交火。該事件造成1名保安受傷，2名警員殉職。3名歹徒也在與警方對峙中被當場擊斃，事後巴國民族主義分離勢力俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）承認犯案。

對此，中國外交部發言人耿爽在今天的例行記者會上表示，中國領事館內人員都安全，案發後巴國總理伊姆蘭（Imran Ahmed Khan Niazi）也馬上向中國表達慰問。耿爽指出中方強烈譴責這種暴力攻擊行為，要求巴國採取更積極的保護措施，確保中方機構的安全。另外中方也對在這起攻擊事件中殉職的警員表示哀悼，並對其家屬表達慰問。

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