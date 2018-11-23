奇！山羊剖腹產 生下「半人半豬」淺粉色寶寶

2018-11-23 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一名農民發現，村內一隻雌山羊竟生下全身無毛、淺粉紅色的畸形山羊，其「半人半豬」的外貌吸引許多村民前來觀看，還遭指是「被詛咒的惡魔」，會為村莊帶來厄運。

綜合外媒報導，當時雌山羊在菲國南部蘇丹庫達拉省的一處小農場分娩，透過剖腹手術產下2胎，其中一胎正常，另一胎卻長得「半人半豬」，而牠的身上竟有類似「人類肚臍」的疤痕，嚇壞40歲的農民瑞皮可（Josephine Repique），她表示，「牠看起來像是一頭小豬，但又混著人類的特徵，沒有人能解釋牠到底是什麼。」

報導指出，最初有村民認為說不定能得到好運，不過在生產結束後，山羊媽媽及2隻寶寶都不幸死亡，因此紛紛遭村民改口為「厄運」的象徵。

菲律賓大學動物科學研究院博士薩爾塞斯（Agapita Salces）指出，山羊媽媽可能是在懷孕期間遭蚊子叮咬，感染裂谷熱（Rift Valley fever），才導致胎兒發育畸形。

據了解，裂谷熱又稱作里夫谷熱，是一種由裂谷熱病毒引起的人畜共通傳染病，主要影響動物包括羊、牛、馬等，亦會傳染人，而裂谷熱病毒可藉由蚊子叮咬進行傳播。

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