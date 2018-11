美國黑色星期五購物中心傳槍擊 槍手被擊斃2人受傷

2018-11-23 19:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國阿拉巴馬州一家購物中心,當地時間22日晚間時驚傳槍擊,目前已知槍手死亡、2人受傷,事發商場原本要在凌晨迎接黑色星期五的購物活動,現在也被迫暫停。

綜合媒體報導,美國11月23日是感恩節過後的黑色星期五,是美國最重要的折扣和購物季。在美國當地時間22日21時30分(相當於台灣時間11時30分左右),美國阿拉巴馬州的瑞佛切斯購物中心(Riverchase Galleria)發生槍擊,根據警方描述,1名18歲青年和槍手發生肢體衝突,青年受重傷,另一名12歲女孩受傷送醫,但沒有生命危險。

至於槍手則在與警方對峙中被擊斃;該購物中心也被迫暫時關閉。

