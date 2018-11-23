美國黑色星期五購物中心傳槍擊 槍手被擊斃2人受傷

美國阿拉巴馬州的瑞佛切斯購物中心在感恩節的採購日發生槍擊案。（圖擷自Google地圖）

2018-11-23 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州一家購物中心，當地時間22日晚間時驚傳槍擊，目前已知槍手死亡、2人受傷，事發商場原本要在凌晨迎接黑色星期五的購物活動，現在也被迫暫停。

綜合媒體報導，美國11月23日是感恩節過後的黑色星期五，是美國最重要的折扣和購物季。在美國當地時間22日21時30分（相當於台灣時間11時30分左右），美國阿拉巴馬州的瑞佛切斯購物中心（Riverchase Galleria）發生槍擊，根據警方描述，1名18歲青年和槍手發生肢體衝突，青年受重傷，另一名12歲女孩受傷送醫，但沒有生命危險。

至於槍手則在與警方對峙中被擊斃；該購物中心也被迫暫時關閉。

Someone posted this shooting in the mall at river riverchase Galleria in Hoover Alabama on Thanksgiving pic.twitter.com/3WczyXqu7A — NIKKI （@braxtonthings） 2018年11月23日

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