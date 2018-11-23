疑患產後憂鬱 母將女兒狠扔車外又跟著跳車

2018-11-23 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕印尼峇里島日前發生一起殘忍的摔嬰案，一名母親在行進中的巴士上將女嬰扔出，隨後自己也跳車，女嬰不治死亡，母親因患有產後憂鬱症正在住院治療。

綜合外媒報導，母親史戴西歐（Nicole Stasio）原定將在20日搭乘班機返回加州，然在搭車前往國際機場的途中，不知原因為何，竟將2個月大的女兒蘿絲（Arya Rose）從車上扔出去，造成蘿絲頭部嚴重受創，經村民送醫搶救後，仍不治身亡。

據《每日郵報》報導，警方調查後發現，史戴西歐似乎是未婚懷孕，不願透露孩子的父親是何人，且她的父母故意讓她在國外生產，顯然刻意想隱瞞某些事。

21日，南登巴薩警察局局長諾曼（Nyoman Wiarajaya）在記者會上表示，史戴西歐疑似因嚴重的產後憂鬱症正在住院療養，他說：「在這種情況下，我們不太可能直接拘捕她當成嫌疑犯來調查。」由於史戴西歐的精神狀態尚未穩定，還沒有告訴她蘿絲已經死亡的消息。

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史戴西歐將2個月大的女兒狠扔車外，隨後又跟著跳車。（圖擷自「Nicole Joan Stasio」臉書）

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