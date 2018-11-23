崇洋心態 中國「租老外」服務盛行

中國現在出現一種「租老外」生意，很多中國老闆會聘請白人男性站在身邊，讓外界對公司留下好印象。（情境照）

2018-11-23 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球化社會的來臨，有些國際企業會特地聘請外國人來工作。中國現在更出現一門「租老外」的生意，很多中國老闆會聘請白人男性站在他身邊，利用大家的崇洋心態，讓外界對公司留下好印象。

綜合報導指出，中國現在有一種「老外租賃行業」，商人們可以透過此服務僱用老外當成商業夥伴，這位老外其實不需要任何專業技能、也不用會講中文，只要是「看起來很有能力的白人」即可。這些老外大多時候都被要求安靜坐在雇主身旁，給外界一種「行業中大人物」的錯覺。

報導指出，中國人普遍認為，一個中國企業家站在外國商業夥伴身邊，就象徵著地位與成功。在中國人傳統印象中，海外比國內更富裕，因此中國人也認為，假如一間公司能與外國人合作，一定非常有錢、還有非常深厚的海外關係。

一位老外表示，他們在工作前會拿到假名、假名片與背景故事，然後就照著演戲。有些雇主還會要求扮演特定的角色，像是傲慢又神氣的美國人，雇主還鼓勵他在會面中提高聲音並大量使用手勢，為會議帶來更多激情。但他坦言，其實他根本不清楚雇用他的這家公司到底是幹什麼的。

客戶也可以從老外租賃業者那邊自由選擇老外膚色與民族等條件，不同條件的老外價格也不同，其中白人最理想、價格最貴，每天租金為1000人民幣（約4450元新台幣），黑人的租金則約500人民幣（約2225元新台幣）。

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