川普成「推特總統」 《紐時》酸：常拼錯詞、愛取綽號

美國總統川普是著名的推特愛用者。（法新社資料照）

2018-11-23 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）是知名社群網站推特（Twitter）的愛用者，經常發推文對時事表達辛辣簡短的看法，有外媒指出，「推特總統」川普不僅發推數量多，還經常拼錯詞、愛給別人取綽號。

《紐約時報》報導，「沒有哪一任美國總統像川普一樣愛發推特」，很多記者也會針對他的推文設置提醒。總結川普的推文特質，報導形容，川普有「拼錯詞以及給人起犀利綽號的癖好」。

報導指出，川普有種給對手起綽號的「奇妙能力」，比如將2016年民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）形容成「騙子希拉蕊」，參議員桑德斯（Bernie Sanders）稱作「瘋狂的伯尼」、參議員克魯茲（Ted Cruz）則是「說謊的特德」，跟北韓領導人金正恩交好前，更把他形容是「小火箭人」。

拼寫錯誤，則是川普推文的另一大特點。比如「不小心」將「counsel」打成「council」、 將「gas」打成「has」等，甚至還創造出沒人知道是什麼意思的英文詞語「covfefe」。《紐約時報》暗酸，也許是川普的蘋果手機不太好用。

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