全英文道歉遭罵翻 D&G創始人「講中文」向中國賠罪

義大利時尚品牌Dolce & Gabbana最近因捲入歧視華人風波，遭到中國人抵制。（法新社）

2018-11-23 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕義大利時尚品牌Dolce & Gabbana（D&G）最近因捲入歧視華人風波，遭到中國人抵制，D&G事後雖然發聲明道歉，但由於聲明整篇都是英文，中國網友並不領情。今天D&G創辦人又錄製道歉影片，並用中文表示「對不起。」

D&G稍早前在微博貼出一段影片，影片中兩位品牌創始人Domenico Dolce、Stefano Gabbana向中國道歉，他們說過去幾天已經認真反省，並對於其言行給中國人、中國帶來的一切感到悲傷。他們希望中國人能原諒D&G在文化上理解的偏差，並會盡全力理解、尊重中國文化，2位創辦人在影片結尾也用中文說「對不起。」

這段影片一Po出後就吸引大批中國網友留言，但多數人還是不買單，「不接受你們的道歉。」、「現在道歉也太晚了吧。」、「我不認為罵一個國家是shit和文化差異有半毛錢關係。」也有人質疑IG、臉書、推特都沒道歉，「糊弄中國人吧。」

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