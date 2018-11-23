嚇傻！調查「俄諜神經毒案」 誤觸含毒門把 警身體顫抖、冒汗

2018-11-23 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月英國發生一起「俄諜神經毒案」，2名俄羅斯間諜利用裝有「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑的香水瓶犯案，22日英國警方公布相關監視器畫面，被毒害的警官百利（Nick Bailey）更是首度公開發表談話。

綜合外媒報導，3月份，警官百利（Nick Bailey）到遭2名俄羅斯間諜涉嫌以「諾維喬克」毒劑殺害的斯克里帕爾（Sergei Skripal）家後，竟誤觸門把上的神經毒劑，遭到毒害，日前首度在康復後露面。

《澳洲新聞》報導，百利說：「我是第一個進屋搜索的人，當下在漆黑的屋子裡並沒有感覺到不適，但不久後身體突然出現顫抖和冒汗的狀況。」他表示，剛開始以為是疲憊或壓力大所致，直到2天後到醫院就診，被告知自己中了神經毒劑後，簡直嚇傻了。

百利在索爾茲伯里區醫院中接受重症監護，他說：「剛開始很痛苦，一隻手臂上有時會插上5、6隻針，但我一直保持清醒的狀態。」；奇蹟似的復原後，折磨尚未結束，他所居住的房子及其他財產物品都不得不被摧毀，讓他相當痛苦，百利說：「我不僅失去了房子，更失去了一切。」

據《獨立報》報導，負責調查整起「俄諜神經毒案」的專員海頓表示，在斯克里帕爾家中發現有大量神經毒劑存在，被問及可能造成多少人死亡時，海頓說：「很難說，可能成千上萬，畢竟香水瓶中的毒劑量很高，而且將毒劑噴灑在斯克里帕爾家中前門的方式顯然十分魯莽。」

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