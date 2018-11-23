「中國正剝削我們的資源」巴基斯坦叛軍攻進中國領事館

恐怖分子在中國駐喀拉蚩領事館外焚毀車輛。（法新社﹚

2018-11-23 15:11

首次上稿 15:11

更新時間 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐巴基斯坦南部港口城市喀拉蚩的領事館，今（23日）遭3名自殺式襲擊者攻進館內，巴國民族主義分離勢力俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）承認犯案，因為「中國正在剝削我們的資源」。

據《路透》報導，1位不願透露姓名的高級警官透露，2名襲擊者進入領事館的簽證處。這起攻擊造成2名警察喪命，另有1名保安受傷，巴基斯坦警方將闖入領事館內的恐怖分子包圍起來後攻堅。

BLA在電話中告訴《路透》，這次共有3名自殺式襲擊者展開攻擊，他們衝進了中國駐喀拉蚩的領事館。據了解，中國和巴基斯坦是相當親近的盟友，也在一帶一路的基礎設施項目中投資巴國數十億美元。

不過，BLA希望在巴基斯坦的俾路支省（Balochistan）建國，中國卻以中巴經濟走廊與一帶一路的政策，占有了俾路支省的瓜達爾港，從此BLA就與中國結下樑子，在多次武裝攻擊中殺害許多中國工程人員。

巴基斯坦政府見狀，便從2014年6月開始投入安全部隊，擊斃不少BLA成員，這些仇恨便越結越深，使得中國方面擔心俾路支省的局勢會破壞中巴關係。

目前這場恐攻已告一段落，喀拉蚩警方稍早表示，3名恐攻嫌犯都被擊斃，外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）則說，中國領事館的21名職員都安然無恙，已轉移到更安全的地方保護。

中國駐巴基斯坦喀拉蚩領事館，今（23日）遭巴國俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）恐攻，因為「中國正在剝削我們的資源」。（美聯社）

槍戰後的中國領事館。（美聯社）

巴國安全部隊準備攻堅時的場景。（路透）

巴基斯坦俾路支解放軍（BLA）的根據地俾路支省，被中國佔去瓜達爾港，使得BLA對中國人員的展開多次恐攻。（圖擷自Google地圖）

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