靜態圖片竟然會動？ 這張神秘圖片快把網友逼瘋

這張圖雖然是靜止的，但人們在觀看時卻會感覺它好像在動。（圖擷自IG）

2018-11-23 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕最近有一張圖片在網路上瘋傳，因為這張圖雖然是靜止的，但人們在觀看時卻會感覺它好像在動，許多網友都直言快被這張圖逼瘋。

綜合報導指出，最近一張圖片在網路上引來熱烈討論，圖片中有著一大堆紫色六角形、紅色六角形與黃色格紋。雖然這張圖片是靜態的，但卻能給人視覺錯覺，讓觀看者以為圖片中的幾何圖形正在緩慢轉動。

有傳言指稱這張圖是日本心理學教授山本羽島（Yamamoto Hashima）繪製的，還稱這張圖可以反映出一個人的壓力程度。如果覺得這張圖是靜止或動得很緩慢，就代表壓力不大；假如看起來圖片動得快速且持續轉動，則代表你的壓力很大。不過《BBC》卻反駁此說法，表示這張圖其實是烏克蘭設計師尤里（Yurii Perepadia）的作品，尤里也說，圖片與壓力大小完全沒有關係。

不過許多網友在看到這張圖片後仍直言快被逼瘋，「我感覺它一直在動...」、「好詭異。」、「好神奇！」、「動得好快！」、「看得好有壓力。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/