外媒曝全球軍力排名 美國第1、台灣第24

外媒報導，更新至11月的全球軍力排行榜，美國仍名列第1。（路透）

2018-11-23 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕外媒今日報導，最近更新的全球軍力排名，在136個國家當中，軍力最強的前3名是美國、俄羅斯和中國，印度、法國、英國、韓國、日本、土耳其和德國依序位居排行榜4至10名，台灣則名列第24名。

美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）今日引用《全球火力》（Global Firepower）網站數據指出，最新的全球軍力排名美國仍居首位，美國的現役軍人、預備役人員加起來達208萬人，美軍擁有5884輛坦克、1962架戰機、415艘軍艦，年度軍費為6470億美元。

名列第2的俄國，現役軍人、預備役人員加總共358萬人，擁有2萬輛坦克、818架戰機、352艘軍艦，年度軍費達470億美元；第3的中國，現役軍人、預備役人員總共269萬人，並擁有7716輛坦克、1125架戰機、714艘軍艦，年度軍費達510億美元。

台灣則名列第24，現役軍人、預備役人員加總為193萬人，擁有2005輛坦克、286架戰機、87艘軍艦，年度軍費為10.7億美元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/