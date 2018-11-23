邊哺乳邊猥褻兒子還拍成A片 變態媽媽遭判10年

2018-11-23 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有名34歲女鋼琴教師費爾頓（Leigh Felten），因涉嫌在哺乳自己逾18個月大的兒子時，自拍猥褻A片，日前被判入監服刑10年。

綜合外媒報導，費爾頓上月6日因涉嫌哺乳時，猥褻自己的年幼的小孩，且將過程錄成影片，而被警方逮捕，據悉，影片內容不僅有費爾頓用胸部在兒子臉部來回摩擦的畫面，甚至還出現她用性器官摩擦兒子的性器官。

開庭時費爾頓自稱對拍攝這些影片，感到懊悔，且透露是因為被兒子生父拋棄，孤獨沮喪，才會做出這些不雅行為。此外有名女子向檢方指控，丈夫曾購買過費爾頓的A片，且還與她碰面後發生性關係。

最終費爾頓不僅被判10年徒刑和褫奪監護權，出獄後5年間還得持續接受性侵犯審查的程序，現在孩子由生父撫養中。但費爾頓認為，法官判得太重，她的確有罪，但只是道德上犯了錯。而她的辯護律師則稱，費爾頓拍攝影片的行為可構成言論自由。

目前，已入監服刑的費爾頓因這些A片，尚有包括猥褻兒童在內共超過30項指控，因此她未來還得「邊服刑邊受審」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/