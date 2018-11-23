半導體廠員工罹癌案 三星認錯道歉了！

南韓三星今終於正式向患病、罹癌員工致歉。（路透）

2018-11-23 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕三星電子（Samsung Electronics）在上午於首爾，正式承認公司忽視健康安全，導致多名員工患病，向因工作而致病的工廠員工道歉，結束這長達年的爭議。

綜合外媒報導，三星電子董事長金基南（Kim Ki-nam，音譯）說：「是公司未能妥善管理半導體和LCD工廠的健康安全，我們真心的向患有疾病的員工及其家人們道歉。」

《CNA》報導，整起事件爆發於2007年，當時一名曾任職位於首爾南部的半導體工廠，已離職的員工及其家人爆料，該工廠中有許多員工都被診斷出疾病或死不同形式的癌症，整起醜聞才曝光。

受害人家屬聯盟負責人黃相基（Hwang Sang-gi）有名22歲的女兒因罹患白血病不幸死亡，他說：「三星的道歉對受害者家屬來說根本不夠，任何道歉都不足以治愈失去一個健全家庭的痛苦，但我們願意接受。」

據日前受害員工及家屬和三星電子達成的協議，三星電子將賠償每位受害員工高達1.5億元韓元（約410萬元台幣）。

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