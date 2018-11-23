雷根號疑致汽車鎖失靈 香港中西區「災情」四起

美國「雷根號」核動力航空母艦。（資料照，美聯社）

2018-11-23 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕美軍航母「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）與另3艘美軍艦21日航抵香港，有多名香港居民反映，在雷根號抵港後，他們的汽車電子防盜系統失靈，無法上鎖與開鎖，懷疑是受到核動力航母的系統干擾所致。

綜合港媒報導，許多香港民眾過去這2天湧入不同的討論區回報前述「災情」，有網友統整「災民」提供的資訊指出，若發現自己的愛車無法開門及鎖門，或是車鑰匙不斷發出閃光，就可能已受到美國核動力艦隻的干擾。

該名網友在臉書PO文續稱，目前網友回報受影響的狀況集中在港島中、西區，不過其餘區域也偶有災情傳出，甚至遠至數碼港也有民眾的愛車受影響。

此外，香港《蘋果日報》也接獲車主投訴，指其停於青衣區的愛車在22日早上尚能正常操作，同日下午5時許卻發生無法解鎖狀況，該名車主直言，這種狀況過去也曾在航母造訪時發生過，懷疑這次也是受「雷根號」核動力艦干擾所致。

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