嚴重沙塵暴席捲！「恐怖紅霧」籠罩雪梨

澳洲近日出現嚴重沙塵暴，城市被覆蓋在紅霧中，恐重現2009年澳洲被沙塵暴嚴重襲擊的情況。圖為2009年澳洲沙塵暴景象。（法新社）

2018-11-23 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近日出現嚴重沙塵暴，全國許多城市被覆蓋在一片紅霧當中，空氣品質相當差，恐重現2009年澳洲被沙塵暴嚴重襲擊的情況。

綜合外媒報導，該沙塵暴的面積近乎是2個台灣的大小，由於沙塵暴襲擊，能見度十分的低，雪梨機場被迫僅使用一個跑道運作，造成航班嚴重誤點。

據《澳洲新聞》報導，氣象局管理員路易斯（Simon Louis）表示，雖然沙塵暴的高峰襲擊雪梨，但預計隔天的情況會更惡化，路易斯呼籲民眾要注意自身安全，表示未來幾天雪梨仍會陷在沙塵暴之中。

新南威爾士州衛生局發出警告，對整座城市的空氣品質評為「危險等級」，表示空氣品質對任何人來說都是不健康的，特別是患有心肺相關疾病的人；博士布魯姆（Dr Broome）表示，沙塵可能會加重心臟和肺部疾病，並引起眼睛刺激和咳嗽等症狀，須謹慎注意。

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