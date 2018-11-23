賺到了！雜物堆發現狄更斯肖像畫 估價高達770萬元

由藝術家吉利斯（Margaret Gillies）畫下的英國作家狄更斯（Charles Dickens）肖像畫，在南非的一場清倉大拍賣中於雜物堆裡被發現，估價達到了25萬美元（約新台幣770萬元）。（路透）

2018-11-23 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕19世紀維多利亞時代英國作家狄更斯（Charles Dickens），在1843年31歲時由藝術家吉利斯（Margaret Gillies）畫下的肖像畫失蹤已久，如今卻突然在南非彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg）的房屋清倉大拍賣中，於雜物堆裡被發現，估價達到了25萬美元（約新台幣770萬元）。

據《CNN》報導，這幅肖像畫是狄更斯的少量畫像之一，因此相當貴重，被送到英國倫敦Philip Mold＆Company藝術公司進行認證，公司創始人莫德（Philip Mold）表示，當畫作現身後，看到的人莫不激動，狄更斯被畫得相當瀟灑，棕色的眼睛彷若鷹眼。

倫敦狄更斯博物館館希望籌資買下該幅肖像畫，畫作的擁有者也願意降價出售，目前談成的價錢是23萬532美元（約新台幣710萬元）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/