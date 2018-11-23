擔憂畢業即失業和課業考試 印度4學生集體跳軌輕生

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）阿爾瓦爾城（Alwar）22日晚間，有4名年介17至24歲的學生，因擔憂就業和即將面臨的考試，相約集體跳軌自殺，結果3死1重傷。非當是印度火車。（法新社）

2018-11-23 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）阿爾瓦爾城（Alwar）22日晚間，有4名年介17至24歲的學生，因擔憂就業和即將面臨的考試，相約集體跳軌自殺，結果3死1重傷。

綜合外媒報導，原先欲集體自殺的成員共6名，但有2位在走到鐵軌旁時，回心轉念，決定不死了。後來剩餘4人待火車駛來時，集體跳入鐵軌，直接遭撞和輾過，有3人當場死亡，1人重傷，尚在搶救中。警方透露，有2名死者為藝術相關科系畢業生，另1人就讀商業管理，而重傷學生則是近日方完成成人中學課程，詳細事發原因尚待進一步調查。

一名「臨陣脫逃」的學生拉胡爾（Rahul Meena）指出，死者薩蒂亞納拉揚（Satyanarayn Meena）當天下午6時半許打電話過來，要他到附近的火車鐵軌，當他抵達時，薩蒂亞納拉揚與其他4人已在現場。薩蒂亞納拉揚向他表示，他們找不到工作，又不想走父輩的老路做農夫，對生活感到厭倦，所以決定輕生。雖經拉胡爾勸說阻攔，他們一度離開鐵軌，但最後仍有4人選擇在另處鐵軌輕生。

報導指出，拉賈斯坦邦坐落沙漠地帶，人口近7000萬，失業問題層出不窮。今年9月，當地政府召募5個坐辦公室粗活的職缺，竟有逾2.3萬人應徵。印度雖坐擁亞洲第三大經濟體之名，卻因龐大的青年人口，職缺往往供不應求，此議題也成明年大選的燙手山芋。

此外據悉，印度官方統計顯示，該國是全球自殺率最高國家之一，其中學生占最大宗，光是2015年，就有9千名學生自殺。

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