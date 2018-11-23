郭文貴、班農聯手抗共 中國官媒森77嗆「荒誕秀」

中國官媒嗆聲，郭文貴、班農的聯手，只是一個「花錢賺吆喝的荒誕秀」。（法新社）

2018-11-23 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美東時間20日，中國流亡富商郭文貴、前白宮首席策士班農（Steve Bannon）於紐約舉行國際記者會，宣布由郭文貴出資1億美元（約新台幣31億元）成立「法治基金」協助遭中國迫害者，並調查中國政商界人士死亡或失蹤的事件。中國官媒回嗆，郭文貴跟班農的聯手，只是一場不甘寂寞的「荒誕秀」。

中國官媒《環球時報》昨日在社論以「驚恐中的郭文貴又不甘寂寞了」為題，稱郭文貴「以毫無底線的撒謊著稱」，其信用在中國人、西方媒體眼中早已破產；而班農則是在美國「賣弄政治觀點」的極端人物，被逐出白宮後，是否還有影響力已成謎團。社論形容，「這樣的兩個人物湊到一起，大概只能搞出一個花錢賺吆喝的荒誕秀。」

社論表示，中國正進行強勁的法治建設，「全面依法治國」已是中國的戰略性實踐；郭文貴說海航前董事長王健之死是「黑幕」、將用1億美元追蹤其它冤案，是個「天大的笑話」；社論形容，郭文貴存在「臆想症」，與班農合作散播謠言，只是「合一些西方媒體的胃口」、「對中國的法治建設攪局」。

事實上，郭文貴、班農的這場記者會，在中國國內網路查無任何相關新聞和討論，新浪微博上，「郭文貴」三個字也早已被消失。此次中國官媒以社論反擊，新浪網也將此篇社論登上新聞網站首頁，難免讓外界質疑其動機。

因去年採訪郭文貴而遭《美國之音》開除的前資深編輯東方就在推特反諷，《環球時報》在中國發行量極大，此社論的前兩段導言卻告訴全中國讀者，郭文貴要出資1億美元調查中國政商界人士的被消失事件，並援引班農的話將王健之死與沙國異議記者遭肢解案相提並論，根本是一種「高級黑」。

郭文貴在昨日的直播聲稱，此次記者會引起許多國際媒體的高度重視，《紐約時報》更私下告知，將成立一個調查團隊，對郭的爆料進行一系列的深度調查報導。

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